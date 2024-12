© Foto: adobe.stock.com

Sollte in den letzten Handelstagen des Jahres nicht noch ein Wunder geschehen, kann man auch das Börsenjahr 2024 für Cannabis-Aktien als ein verschenktes Jahr einstufen. Doch damit nicht genug - die Crash-Gefahr steigt.Es gibt nur eine Rettung Der Sektor wartet sehnsüchtig auf die Neueinstufung von Cannabis durch die DEA (Drug Enforcement Administration). Der Prozess läuft. Kürzlich (genauer gesagt am 02. Dezember) wurde die Anhörung abgehalten. Das ist ein eminent wichtiger Bestandteil innerhalb des Klassifizierungsprozesses. Die DEA führt Marihuana (Cannabis) bislang in Schedule I. In dieser Risikoklasse befinden sich Substanzen, wie unter anderem LSD und Heroin. Der Markt hofft auf eine …