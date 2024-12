Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA42804X1078 Hertz Energy Inc. 11.12.2024 CA42804X2068 Hertz Energy Inc. 12.12.2024 Tausch 4:1CA87039X3076 Sweet Earth Holdings Corp. 11.12.2024 CA87039X1179 Sweet Earth Holdings Corp. 12.12.2024 Tausch 10:1