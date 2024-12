bernahme von About You durch Zalando

Werbung







Der Modegigant Zalando kauft About You für mehr als eine Milliarde Euro.



Am Mittwoch teilte der DAX®-Konzern mit, dass er den Online-Modehändler About You von der Otto-Gruppe übernimmt. Hintergrund der Übernahme ist unter anderem die Zielgruppe von About You. Dem 2014 gegründeten Unternehmen gelang es vor allem durch Promi-Kollektionen und Social-Media-Kampagnen die jüngere Generation anzusprechen. Ehemals als Dorn im Auge empfunden, sieht Zalandos Co-Chef Robert Gentz diesen Unterschied nunmehr als Vorteil an, da sich beide Unternehmen ideal ergänzen würden. Unterdessen spielte die niedrige Börsenbewertung von About You Zalando in die Karten. Während der kleinere Konkurrent About You bei seinem Börsengang 2021 noch mit knapp vier Milliarden Euro bewertet wurde, sind es basierend auf dem Übernahmekurs von 6,50 Euro pro Aktie lediglich 1,13 Milliarden Euro. Begleichen möchte Zalando diesen Betrag aus seinem Bargeldbestand in Höhe von 2,4 Milliarden Euro.









Jahresausblick 2025



Quelle: HSBC