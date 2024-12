Nach anfänglicher Zurückhaltung in der KI-Entwicklung holt Apple jetzt auf: ChatGPT wird in Siri integriert. Mit neuen Funktionen will Apple seine Kunden wieder begeistern. Die Aktie hält sich derweil auf Rekordniveau. Das steckt hinter dem Update.Apple hat mit einem großen Update für seine iPhones, iPads und Macs am Mittwoch eine echte KI-Revolution eingeläutet: Siri wird durch eine Integration von ChatGPT smarter denn je. Kritiker hatten Apple lange vorgeworfen, im Rennen um künstliche Intelligenz ...

