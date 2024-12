LVN und Bayernwerk stellen ab Januar proaktiv Netzkapazität zum schnellen Anschluss großer Photovoltaik- und anderer Erneuerbare-Energien-Anlagen bereit. Am 7. Januar wird ein Online-Portal der LEW Verteilnetz (LVN) freigeschaltet, auf das Projektentwickler von Erneuerbare-Energien-Anlagen bereits seit der im vergangenen Juni erfolgten Ankündigung eines "Einspeisesteckdose" genannten Konzepts warten: Sie können sich dort für freie Netzkapazitäten bewerben, die ab Ende 2025 durch einen zusätzlichen Transformator am Umspannwerk Balzhausen (Landkreis Günzburg) entstehen. 80 Megavoltampere - also ...

