München (ots) -Maodo Lo ist wieder glücklich! Im aktuellen MagentaSport-Podcast "Abteilung Basketball" spricht der Weltmeister über die Besonderheit seines neuen Klubs Paris - als Aufsteiger mit 11 Siegen aus 13 Partien immerhin Erster in der EuroLeague. "Ich war schockiert und es hat mich getroffen, wie hier Basketball gespielt wird", erklärt Maodo Lo. Der 31 Jahre alte Point Guard wechselte nach einer schwierigen letzten Saison im Sommer von Olimpia Mailand zum ehrgeizigen Basketball-Projekt Paris, das mit TJ Shorts, Leon Kratzer, Sebastian Herrera und Michael Kessens 4 weitere in Deutschland bekannte Akteure unter Vertrag hat. Lo zeigt sich sehr beeindruckt vom Spielstil seines neuen Arbeitgebers. "Ich komme nicht damit klar, wie effizient und anders der Spielstil hier ist. Sobald ein Vorteil da ist, soll er genutzt werden. Das kennt man so von anderen Mannschaften nicht." Der Top-Star in einem ohnehin gut besetzten Team ist TJ Shorts, ehemals Bonn und jetzt in der besten europäischen Liga MVP in Serie. "Er ist sehr schnell, hat seine Moves und seinen Wurf in der Mid Range perfektioniert", schwärmt Lo, der selbst eine zunehmend wichtige Rolle bei den Parisern einnimmt. "Ich finde mehr und mehr in meinen Rhythmus rein. Siege fühlen sich geil an, es macht gerade Bock." Lo über den Anspruch im Klub: "Gewinnen ist so normal für die hier." Eine der wenigen Niederlagen kassierten die Franzosen in München. Der FC Bayern, aktuell Fünfter, spielt morgen gegen Tel Aviv (ab 20.30 Uhr). Die EuroLeague-Konferenz startet bereits um 20 Uhr live bei MagentaSport und berichtet über alle Donnerstagpartien - darunter auch ALBA Berlin gegen Partizan Belgrad.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen & Clips der neuen Podcast-Ausgabe "Abteilung Basketball" plus Hamburg im EuroCup - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.Weiter geht's am Donnerstag mit der EuroLeague. ALBA Berlin (Vorletzter) empfängt Partizan Belgrad - ab 18.45 Uhr live. Bayern München empfängt Maccabi Electra Tel Aviv - live ab 20.30 Uhr. Maodo Los Klub Paris startet am Freitag ab 20.45 Uhr live in Lyon. MagentaSport zeigt alle Spiele in der EuroLeague sowie im EuroCup live.Ein Weltmeister in der neuen Podcast-Ausgabe "Abteilung Basketball", der in der Regel mittwochs abrufbar ist! Maodo Lo als Gast bei Per Günther und Basti Ulrich.Die neue Folge ist auch hier abrufbar: https://abteilungbasketball.podigee.io/389-alles-normal-in-paris-mit-maodo-lo"Gewinnen ist so normal für die hier!"Lo über seine ersten Eindrücke in Paris: "Ich war schockiert und es hat mich getroffen, wie hier Basketball gespielt wird." Der 31jährige hat in München, Berlin und zuletzt in Mailand gespielt, aber so eine Spielart hat er noch nie erlebt: "Ich komme nicht damit klar, wie effizient und anders der Spielstil hier ist. Sobald ein Vorteil da ist, soll er genutzt werden. Das kennt man so von anderen Mannschaften nicht." Der Stil beinhalte Tempobasketball, Fokus beim Offensiv-Rebound bei gleichzeitiger Fastbreak-Absicherung - alles nichts Neues, aber Paris setzt es perfekt um: 13 Spiele in der EuroLeague, 11 Siege - in der Premieren-Saison gleich Erster nach einer beispiellosen EuroCup-Saison: "Was die letztes Jahr gemacht haben ist geisteskrank. Gewinnen ist so normal für die hier.""Siege fühlen sich geil an!"Einer überragt alle: TJ Shorts, er hat ein MVP-Abo, liegt hinter Münchens Top-Scorer Carsen Edwards (im Schnitt 20,4 Punkte) auf Platz 3 mit 18,6 Punkten. "Er ist sehr schnell, hat seine Moves und seinen Wurf in der Mid Range perfektioniert", schwärmt Lo über den Mitspieler.Nach einem enttäuschenden Jahr in Italien findet auch er persönlich seinen Platz im Team der Pariser. "Ich finde mehr und mehr in meinen Rhythmus rein, Siege fühlen sich geil an, es macht gerade Bock."Am Freitag steht das französische Duell in der Euroleague gegen Villeurbanne Lyon (ab 20.45 Uhr live bei MagentaSport).Der Link zum Best of Maodo Lo-Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/f573FNe5N2dwLKCEurocup live bei MagentaSport:Veolia Towers Hamburg - Valencia Basket 78:86Der Tabellenführer ist eine Nummer zu groß für die Veolia Towers Hamburg. Gegen Valencia Basket laufen die Norddeutschen von Beginn an einer deutlichen Führung hinterher und verlieren am Ende mit 78:86. Damit bleiben die Towers weiter mit nur 2 Siegen am Tabellenende der Gruppe A. Valencia bleibt auch im 10. Spiel ungeschlagen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=azF5endDVHBvU21LTDM5UkJLL3c4TWl6OVdISWlTN3RiTWZRNXB3SnlUUT0=Benka Barloschky, Trainer Veolia Towers Hamburg: "Meine Mannschaft hat ein tolles Spiel gezeigt und war nah dran einen Sieg zu holen. Wir hätten noch ein bisschen mehr Glück gebraucht bei unseren Dreiern. Aber wir haben die richtigen Würfe bekommen und mit großer Qualität gespielt. Wir haben alles auf dem Court gelassen, dann ist es keine Schade zu verlieren. Wenn wir unsere beste Leistung zeigen, dann können wir auch jeden schlagen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V3VOYnJiNGN5ZzFyT2h6QWovalN3TzhWTTF3YVAwN0d1UTRoWjFSQlJKYz0=Programm-Übersicht Basketball live bei MagentaSportEuroLeagueDonnerstag, 12.12.2024Ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - AS MonacoAb 18.45 Uhr: ALBA Berlin - Partizan BelgradAb 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria Gasteiz - Virtus BolognaAb 20.30 Uhr in der Konferenz: FC Bayern München - Maccabi Tel Aviv, Real Madrid - Zalgiris KaunasFreitag, 13.12.2024Ab 18.15 Uhr: Anadolu Istanbul - PanathinaikosAb 20.15 Uhr: Roter Stern Belgrad - Olympiakos Piräus, FC Barcelona - Olimpia MailandAb 20.45 Uhr: Villeurbanne Lyon - Paris BasketballPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5928801