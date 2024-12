Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am Handelstag einen merklichen Rückgang und schloss mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 6,61 EUR. Damit setzt sich der rückläufige Trend fort, der die Aktie mittlerweile auf einen Stand deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,28 EUR gebracht hat. Trotz steigender Umsatzzahlen im dritten Quartal 2024, die mit 10,74 Milliarden EUR über dem Vorjahreswert lagen, zeigt sich der Gewinn pro Aktie mit 0,92 EUR rückläufig gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,895 EUR, während das durchschnittliche Kursziel bei 7,33 EUR liegt.

Strategische Entwicklungen in Italien

Im Zuge der ITA Airways-Übernahme zeichnen sich bedeutende strategische Veränderungen im italienischen Markt ab. Die erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Zugeständnisse führen zu einer Neuverteilung der Start- und Landerechte an wichtigen italienischen Flughäfen, was die Marktposition der Lufthansa in Italien nachhaltig beeinflussen könnte.

