Nachdem der DAX träge in die Woche gestartet war und zwei Verlusttage in Folge verzeichnet hatte, ging es am Mittwoch wieder aufwärts. Maßgeblich trugen dazu die US-Inflationsdaten bei, welche exakt den Erwartungen entsprachen. Am Ende des Handelstages stand ein Plus von 0,34 Prozent auf 20.399,16 Punkte auf der Tafel.In den USA hatte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet etwas verstärkt. Analyst Constantin Lüer von der NordLB sah darin aber keinen Grund zur Aufregung. "Auch die Details ...

Den vollständigen Artikel lesen ...