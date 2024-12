Zürich - Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Relai, eine selbstverwaltete Bitcoin-Investmentplattform, hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Ego Death Capital erhalten. Mit Plänen für eine europaweite Expansion und eine MiCA-Lizenzierung bis 2025 will Relai den Zugang zu Bitcoin-Investitionen erweitern und seine Position auf dem europäischen Markt stärken. Inmitten eines schwierigen Fintech-Finanzierungsumfelds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...