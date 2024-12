EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation

Viromed Medical AG strebt umfangreiche Kooperation mit einem weltweit agierenden Großkonzern an



11.12.2024 / 21:45 CET/CEST

Viromed Medical AG strebt umfangreiche Kooperation mit einem weltweit agierenden Großkonzern an Pinneberg, 11. Dezember 2024 - Die Viromed Medical AG (Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65; "Viromed"; die "Gesellschaft") strebt eine umfangreiche Kooperation mit einem weltweit agierenden Großkonzern, der auch im Bereich Pharma geschäftlich aktiv ist, an. Basierend auf heutigen Gesprächen soll Gegenstand der Kooperation insbesondere die Einräumung eines weltweiten Lizenzrechts zugunsten der Viromed Medical AG über die Anwendung von kaltem Atmosphärendruckplasma in der Medizin sein. Vorbehaltlich einer vertraglichen Einigung, die innerhalb der nächsten drei Monate erwartet wird, geht Viromed davon aus, erste Umsätze aus dem Einsatz von kaltem Atmosphärendruckplasma bereits im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 im unteren zweistelligen Millionenbereich zu erzielen. Weiterer Gegenstand im Rahmen der Verhandlungen zur Begründung einer umfangreichen Kooperation ist auch eine mögliche Beteiligung des Großkonzerns an Viromed bzw. auch umgekehrt eine Beteiligung von Viromed an Portfoliogesellschaften des Großkonzerns, wobei insoweit noch entscheidende Verhandlungen über die wesentlichen Bedingungen der jeweiligen Beteiligungen ausstehen. Viromed wird den Kapitalmarkt entsprechend seiner gesetzlichen Verpflichtung über den weiteren Fortgang der Verhandlungen über die angestrebte Kooperation informieren.

Kontakt Viromed Medical AG



Uwe Perbandt

Vorstand

Flensburger Straße 18

25421 Pinneberg

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de

www.viromed-medical-ag.de



