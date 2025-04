Viromed hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit dem Hautspezialisten Landsberg First Class Aesthetic geschlossen, um das Kaltplasmagerät ViroCAP für kosmetische und ästhetische Anwendungen europaweit zu vermarkten - ein bedeutender Expansionsschritt in Europa nach dem Markteintritt in Asien über eine Partnerschaft mit der koreanischen UMECO Group. Landsberg plant, innerhalb von drei Jahren 5.000 Geräte zu platzieren, was ein jährliches Umsatzpotenzial im zweistelligen Millionenbereich für Spacer-Verkäufe bedeutet. ViroCAP bietet vielfältige kosmetische Anwendungen wie Anti-Aging, Narbenbehandlung und Hyperpigmentierung und kann die Wirksamkeit anderer Behandlungen verbessern. Zusammen mit UMECOs Abnahmeverpflichtungen von über 150 Mio. EUR zwischen 2026 und 2028 untermauern diese Entwicklungen das starke kommerzielle Potenzial von Viromeds CAP-Technologie. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 12,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG