Viromed Medical AG: Kaltplasmatherapie für VAP (ventilatorassoziierte Pneumonie) zeigt 100% Wirksamkeit in einer in vitro-Studie mit MRSA und humanen Lungenzellen (Alveolen)



Pinneberg, 14. Mai 2025 - Die Viromed Medical AG ("Viromed", Ticker: VMED ; ISIN: DE000A3MQR65) gibt heute bekannt, dass Wissenschaftler und Medizinforscher der Medizinischen Hochschule Hannover Ergebnisse im Bereich der Lungentherapie vorgestellt haben: Die Anwendung von Kaltplasma zur Behandlung von VAP zeigte in einer in vitro-Studie deutliche Ergebnisse hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit.



Die Studie unter Leitung von Prof. Hortense Slevogt, Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), wurden kultivierte Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) und humane Lungenzellen (Alveolen) mit Kaltplasma behandelt. Die Ergebnisse belegen, dass Kaltplasma die Replikation der MRSA-Bakterien zu 100% verhindert und unter dem festgelegten therapeutischen Fenster alle Bakterien abgetötet wurden. Gleichzeitig konnte gezeigt werden, dass die menschlichen Lungenzellen (Alveolen) nicht geschädigt wurden.



Mit dieser weltweit einzigen Studie mit Kaltplasma in VAP konnte gezeigt werden, dass diese neue Therapie eine hochwirksame Methode zur weltweiten Behandlung von Pneumonien darstellt, die sicher ist und darüber hinaus keine Resistenzen bildet.



Die Veröffentlichung der in vitro-Studie sowie des Fast Track Papers wird noch im Juni 2025 erfolgen. Gleichzeitig wird für Mitte bis Ende Juni eine Pressekonferenz angesetzt, um Einzelheiten der Studien vorzustellen.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.



