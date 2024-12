© Foto: Bernd Weissbrod - picture alliance/dpa

Quantencomputer werden "The next big thing". Amazon stimmt seine Kunden schon mal dem den Start des Quantum Embark Programms ein und Google präsentierte diese Woche seinen Quantenchip "Willow". Anleger sollten reagieren!Die Aktien von kleineren Unternehmen, die sich auf Quantencomputer spezialisiert haben, gehen schon seit rund 2 Monaten durch die Decke. Immer wieder treiben neue Nachrichten aus der Branche die Werte in die Höhe. Im Tagestipp schauen wir uns heute den Unterschied zwischen Supercomputern und Quantencomputern an und werfen einen Blick auf die Investitionsmöglichkeiten für Anleger. Um besser in der Thema Quantencomputing reinzufinden, grenzen wir die Technologie erst einmal zu …