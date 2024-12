NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungssektor sei niemals zuvor so attraktiv gewesen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Sowohl die Aktien der Luftfahrtbranche als auch die der Rüstungsbranche befänden sich auf mehrjährigen Hochs. Viele Aktien trügen bei JPMorgan die Empfehlung "Overweight". Bei Rheinmetall seien längerfristige Aufträge der deutschen Bundesregierung zu erwarten./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 04:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 04:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009