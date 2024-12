Der App-Spezialist AppLovin, der in diesem Jahr bereits einen beeindruckenden Kursanstieg von über 400 Prozent verzeichnete, musste zu Wochenbeginn einen erheblichen Rückschlag verkraften. Die Aktie des AdTech-Unternehmens brach um nahezu 15 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass der Titel nicht in den prestigeträchtigen S&P 500 Index aufgenommen wird. Trotz der bisherigen Erfolgsgeschichte und der bemerkenswerten Performance der vergangenen Monate führte diese Nachricht zu massiven Gewinnmitnahmen der Anleger.

Technische Indikatoren deuten auf Überhitzung hin

Die jüngste Entwicklung könnte auch aus technischer Sicht nicht überraschend kommen. Bereits Ende November hatten sich die Kurse deutlich von der wichtigen 50-Tage-Linie entfernt, was auf eine überkaufte Marktsituation hindeutete. Die aktuelle Korrektur könnte daher als gesunde Konsolidierung interpretiert werden, nachdem der Titel sich in den vorherigen Monaten in einer beispiellosen Rallye befand.

