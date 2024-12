DJ PTA-Adhoc: MVV Energie AG: Erhöhung der ordentlichen Dividende um 0,10 Euro auf 1,25 Euro je Aktie

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta/12.12.2024/08:45) - Die MVV Energie AG (ISIN: DE000A0H52F5; WKN: A0H52F) erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 (1. Oktober 2023 - 30. September 2024) ein Adjusted EBIT von 426 Mio Euro. Ohne Berücksichtigung von Veräußerungserlösen lag das Adjusted EBIT bei 416 Mio Euro und damit am oberen Ende der zuletzt von MVV prognostizierten Bandbreite von 390 bis 420 Mio Euro.

Angesichts der Ergebnisentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat von MVV der Hauptversammlung 2025 eine Erhöhung der ordentlichen Dividende um 0,10 Euro auf 1,25 Euro je Aktie vor.

Das vollständige Jahresergebnis stellt MVV am 12. Dezember 2024 im Rahmen ihrer Bilanz-Pressekonferenz und der anschließenden Analystenkonferenz vor. Die Hauptversammlung des Energieunternehmens findet am 14. März 2025 statt.

Kontakt: Sebastian Ackermann Leiter Kommunikation und Marke T +49 621 290 37 08 ir@mvv.de

