Das Sportunternehmen PUMA hat am Hauptsitz in Herzogenaurach das Studio48 eröffnet, in dem Designer*innen neue Ideen entwickeln und Konzepte für neue Performance- und Sportstyle-Produkte sowie Kampagnen entwickeln können. Studio48 ist Teil der Strategie des Unternehmens, mit der Stärkung der Marke nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern verfügt das Studio48 über eine 3D-Druckanlage, Leder- und Textilnähmaschinen, Maschinen zum Bedrucken und Besticken verschiedener Materialien, einen Produkttestbereich, ein Fotostudio und einen Besprechungsraum. Studio48 bringt dabei Designer*innen aus verschiedenen Abteilungen zusammen und ist auch ein Ort, um mit externen Partnern an neuen Produkten und Kampagnen zu arbeiten.

Als Teil von PUMAs Strategie, die Marke zu stärken, entwickelt das Unternehmen Produkte, die im Spitzensport zu Höchstleistungen verhelfen. Mit einer einzigartigen Designsprache integriert PUMA diese Sport-DNA auch in seine Sportstyle-Produkte.

"Mit dem neuen Studio48 schaffen wir ein wichtiges Instrument, um unsere Designs noch besser zu machen und die Marke zu stärken", sagte PUMAs Vice President Creative Direction Innovation Heiko Desens. "Während viele unserer Produkte digital erstellt werden, wird das Studio48 ein Raum für eine andere Art von Kreativität sein, in dem unsere Designer*innen aus verschiedenen Abteilungen zusammen brainstormen, neue Materialien kennenlernen und die Produkte, die sie machen wollen, anfassen und spüren können."

Studio48 kann von den Designer*innen des Unternehmens das ganze Jahr über genutzt werden. Studio48 spielt aber auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, externe Partner zu empfangen oder PUMAs globale Design-Community zu Workshops und Veranstaltungen zusammenzubringen.

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung im Dezember veranstaltete PUMA im Studio48 einen Workshop mit der US-amerikanischen Upcyclerin Nicole McLaughlin zum Thema Kreislaufwirtschaft. An der Veranstaltung nahmen PUMA-Designer*innen aus allen Produktkategorien und mehreren weltweiten Standorten des Unternehmens teil.

Anfang des Jahres kündigte PUMA an, dass das Unternehmen auch ein Kreativzentrum in Hollywood, Los Angeles, eröffnen wird, um Produkte und Kampagnen für den strategisch wichtigen US-Markt zu entwickeln.

