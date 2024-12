Genf (ots) -- Die Fußball-Europameisterschaft war das beliebteste Sportereignis in Deutschland; nur American Football schaffte es als weitere Sportart unter die Top-Ten-Sportveranstaltungen.- An der Spitze der Acts stehen Adele und Taylor Swift, die zu den gefragtesten Künstlerinnen gekürt wurden.- München ist Deutschlands Top-Destination für Live-Events, die Fans aus der ganzen Welt anziehen; München verzeichnet 49 % mehr Ticketverkäufe als jede andere deutsche Stadtviagogo, der weltweit führende Ticketmarktplatz - der Fans dabei hilft, Tickets für ihre Lieblingsveranstaltungen zu kaufen und zu verkaufen - veröffentlicht den ersten deutschen Jahresrückblick für Live-Events 2024. viagogo analysiert die Top-Acts und Sport-Events sowie Trends und Ereignisse, die in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt haben.Deutschland im EM-Rausch: Wie die Europameisterschaft 2024 die Sportlandschaft prägteDie Europameisterschaft 2024 zog Sportfans weltweit in ihren Bann. Fans reisten nach Deutschland, um spannende Spiele wie das Finale Spanien gegen England und das Halbfinale Spanien gegen Frankreich zu erleben. Die Niederlande standen zweimal im Rampenlicht: Das Viertelfinale gegen die Türkei und das Halbfinale gegen England waren die meistgesehenen Spiele des Turniers. Das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei war weltweit das 25. beliebteste Ereignis des Jahres 2024 und wurde in Europa nur von den Konzerten von Taylor Swift in Madrid und München übertroffen, die international auf den Plätzen 11 und 17 lagen.Die NFL feierte eine triumphale Rückkehr auf deutschem Boden:Tickets für das Spiel New York Giants gegen Carolina Panthers in München waren international heiß begehrt. Das Match behauptete sich gegen die Spiele der Europameisterschaft und belegt laut den Daten von viagogo Platz 3. Man merkt: Die amerikanische Sportart begeistert längst nicht mehr nur die USA. Fans aus 45 Ländern sicherten sich Tickets für das Spiel der Panthers gegen die Giants, was zeigt, dass American Football weltweit populärer ist als je zuvor.Top-Sportveranstaltungen in Deutschland*:1. Niederlande vs. Türkei - Viertelfinale - Europameisterschaft 20242. Niederlande vs. England - Halbfinale - Europameisterschaft 20243. New York Giants at Carolina Panthers - NFL Munich Game 20244. Spanien vs. Frankreich - Halbfinale - Europameisterschaft 20245. Spanien vs. Italien - Europameisterschaft 20246. Italien vs. Albanien - Europameisterschaft 20247. Rumänien vs. Niederlande - Achtelfinale - Europameisterschaft 20248. Türkei vs. Portugal - Europameisterschaft 20249. Spanien vs. Kroatien - Europameisterschaft 202410. Spanien vs. England - Finale - Europameisterschaft 2024*Ranking basierend auf den bis zum 1. Dezember 2024 auf viagogo verkauften Tickets für Veranstaltungen im Jahr 2024."Eine hervorragende Infrastruktur macht Deutschland zum erstklassigen Ziel für Musik- und Sportereignisse. Fans aus aller Welt werden von der Vielfalt an hochkarätigen Unterhaltungsmöglichkeiten angezogen. Das pulsierende Kultur- und Sportgeschehen bereichert nicht nur die Fans, sondern gibt auch der Wirtschaft wichtige Impulse und stärkt Deutschlands Status als globales Zentrum für Live-Events", ordnet Prof. Dr. Nicolas Ruth, Professor für Digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainmentindustrie an der Hochschule für Musik und Theater München, die Zahlen ein.Sommer der Ikonen: Adele und Taylor Swift verzauberten DeutschlandAdele führt mit ihrer exklusiven Münchner Konzertreihe, bestehend aus zehn Konzerten, die Liste der Top-Acts 2024 für Deutschland an, dicht gefolgt von der weltweit gefeierten Pop-Ikone Taylor Swift. Gemeinsam jedoch sind Adele und Taylor Swift in Deutschland unschlagbar: Für beide Künstlerinnen kauften Fans insgesamt 15 % mehr Tickets als für die acht anderen Top-Ten-Artists zusammen.Auch drei deutsche Acts erfreuen sich großer Beliebtheit: Peter Maffay, Rammstein und Herbert Grönemeyer. Letzterer feierte 2024 das 40-jährige Jubiläum seines Kultalbums Bochum mit Neuauflagen bekannter Songs in Zusammenarbeit mit deutschen Newcomern.Top Artists auf Deutschlandtournee im Jahr 2024*:1. Adele2. Taylor Swift3. Coldplay4. AC/DC5. Peter Maffay6. The World of Hans Zimmer7. Depeche Mode8. Rammstein9. Justin Timberlake10. Herbert Grönemeyer*Ranking basierend auf den bis zum 1. Dezember 2024 auf viagogo verkauften Tickets für Veranstaltungen im Jahr 2024.Münchens bunter Veranstaltungsmix: Ein Magnet für Gäste weltweitMünchen machte sich in diesem Jahr einen Namen als die Top-Location für Live-Events. Mit deutlichem Abstand zu anderen deutschen Städten wie Berlin, Dortmund, Hamburg und Gelsenkirchen setzte sich München an die Spitze. Fans kauften für die bayerische Landeshauptstadt knapp 49 % mehr Tickets für Live-Veranstaltungen als für Events im zweitplatzierten Berlin, angezogen von Weltstars wie Taylor Swift, Adele und Coldplay sowie von großen Sportereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft und dem NFL-Spiel. Die Anziehungskraft Münchens reichte bis über den Atlantik: US-Fans machten die Stadt zur viert beliebtesten Stadt in Europa, hinter anderen europäischen Destinationen in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien. Weltweit sicherte sich München seinen Platz als drittwichtigstes Ziel für Live-Events in Europa nach London und Madrid und rangiert weltweit auf Platz 35.Und auch die deutschen Fans sind reisefreudig: Sie belegen den vierten Platz unter den Fans, die für Events in andere Länder gereist sind. 15 % aller Tickets, die deutsche Fans kauften, galten für ein Event außerhalb Deutschlands. Top-Destinationen waren Madrid, London, Mailand, Amsterdam, Wien und Boom. Die meisten deutschen Fans zog es zum Europapokal-Spiel Real Madrid CF vs. VfB Stuttgart in die spanische Hauptstadt und zum Tomorrowland 2024 nach Belgien."Die Live-Szene boomte 2024 in Deutschland. Mehr denn je wünschen sich die Fans Flexibilität und die Möglichkeit, Tickets näher am Veranstaltungsdatum und außerhalb der begrenzten Vorverkaufszeiten zu kaufen. In diesem Jahr hat auch der Gig-Tripping-Trend - Reisen ins Ausland zu Live-Events - einen Aufschwung erlebt: Mehr als jeder siebte deutsche Fan reist ins Ausland, um seine Lieblingsband zu sehen. Sichere und regulierte Plattformen wie viagogo tragen entscheidend dazu bei, dass die Veranstaltungsorte gut besucht sind und leisten einen wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschaft. Wir freuen uns darauf, Fans auch im Jahr 2025 den Zugang zu unvergesslichen Live-Events zu ermöglichen", sagt Julian Dwenger, verantwortlich für Geschäftsentwicklung und Partnerschaften in der DACH-Region bei viagogo.Generation Clash on Stage: Billie Eilish und Bruce Springsteen sind die gefragtesten Artists für 2025Nachdem Billie Eilish 2024 durch die USA tourte, macht sie 2025 Halt in Europa. Schon ein halbes Jahr bevor sie nach Deutschland kommt, haben Fans bereits Rekordinteresse an ihren Konzerten. Im Rahmen ihrer HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR tritt sie in Hannover (2. Mai 2025), Berlin (9. Mai 2025) und zweimal in Köln (29.+ 30. Mai 2025) auf.Bruce Springsteen folgt mit seinen Konzerten in Berlin, Frankfurt und Gelsenkirchen mit zwei seiner Konzerte unter den Top-Ten-Konzerten auf viagogo für das kommende Jahr.Die zehn Artists, die 2025 in Deutschland auf Tour gehen und für die Fans die meisten Tickets auf viagogo gekauft haben*:1. Billie Eilish2. Bruce Springsteen3. Linkin Park4. Imagine Dragons5. Dua Lipa6. André Rieu7. Teddy Swims8. Sabrina Carpenter9. Tyler, The Creator10. Pitbull*Ranking basierend auf den Ticketverkäufen für Veranstaltungen im Jahr 2025 auf viagogo bis zum 1. Dezember 2024.Für weitere Informationen oder Einblicke in Live-Erlebnisse in Deutschland wenden Sie sich an presse@viagogo.com und folgen Sie @viagogo auf Instagram.Über viagogoviagogo ist der weltweit führende Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Tickets für Live-Veranstaltungen. Über viagogoviagogo ist der weltweit führende Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Tickets für Live-Veranstaltungen. Über viagogo international und StubHub, unsere Plattform in Nordamerika, erreichen wir Kunden in 195 Ländern in 33 Sprachen und 49 verfügbaren Währungen. Mit jährlich mehr als 300 Millionen verfügbaren Tickets für Veranstaltungen auf der ganzen Welt - von Sport bis Musik über Comedy bis Tanz zu Festivals bis Theater - bietet viagogo die sicherste und einfachste Möglichkeit, Tickets für die unvergesslichsten Veranstaltungen zu kaufen oder zu verkaufen.