Adastra, ein führendes globales Daten- und Analytics-Unternehmen, freut sich, seine Rolle als Einführungspartner für Amazon SageMaker Unified Studio bekannt zu geben, einer revolutionären neuen Plattform zur Optimierung von Datenanalysen und Arbeitsabläufen für maschinelles Lernen. Diese Zusammenarbeit markiert eine bedeutende Etappe auf dem Weg von Adastra, Unternehmen mit hochmodernen Datenlösungen auszustatten, komplexe Prozesse zu vereinfachen und branchenübergreifend Innovationen zu fördern.

Erschließung der Leistungsfähigkeit von Unified Analytics

In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft ist die Fähigkeit, Daten schnell in instruktive Erkenntnisse umzuwandeln, wichtiger denn je. Allerdings kämpfen Unternehmen häufig mit getrennten Diensten, komplexen Arbeitsabläufen und den technischen Herausforderungen, das Potenzial ihrer Daten vollständig auszuschöpfen. Amazon SageMaker Unified Studio geht diese Herausforderungen gezielt an, indem es eine einheitliche Schnittstelle für Analytics und maschinelles Lernen (ML) bietet, durch die Datenermittlung, Datenzugriff und Zusammenarbeit vereinfacht werden.

Einbeziehung der Entwicklungen in Analytics und ML

Als Launch-Partner für Amazon SageMaker Unified Studio steht Adastra an der Spitze dieser spannenden Entwicklung in den Bereichen Analytics und ML, was durch unsere Auszeichnungen als Global Data and Analytics Partner of the Year 2024 und Gewinner des EMEA Innovation Partner of the Year 2024 bei den AWS Partner Awards unterstrichen wird. Wir möchten Unternehmen dabei helfen, Amazon SageMaker Unified Studio in ihre AWS-Ökosysteme zu integrieren und so ihren Ansatz für Analytics und Datenentwicklung zu transformieren.

"Adastras Rolle als Startpartner für Amazon SageMaker Unified Studio spiegelt unser anhaltendes Engagement für Exzellenz in Cloud-Analysen und KI wider", sagte Elkin Arboleda, AWS Practice Lead bei Adastra. "Wir freuen uns, Unternehmen durch den Einsatz der innovativen Technologien von AWS dabei zu unterstützen, ihre digitale Transformation schneller, effizienter und skalierbarer zu gestalten

Die wichtigsten Gründe für Amazon SageMaker Unified Studio

Amazon SageMaker Unified Studio ist mehr als nur ein Tool; es ist ein Game-Changer in der Dateninnovation. Durch die Integration der umfangreichen AWS-Analytics- und ML-Dienste in einer einzigen, intuitiven Plattform glänzt Amazon SageMaker Unified Studio mit folgenden Features:

Zentraler Daten- und Analytics-Hub: Eine optimierte Umgebung zur Beschleunigung von Projekten und Erhöhung der Produktivität.

Eine optimierte Umgebung zur Beschleunigung von Projekten und Erhöhung der Produktivität. Teamübergreifende Zusammenarbeit: Verbesserte Synergien zwischen technischen und nicht-technischen Benutzern, Erschließung von Silos und Bündelung der Bemühungen zur Erreichung gemeinsamer Ziele.

Verbesserte Synergien zwischen technischen und nicht-technischen Benutzern, Erschließung von Silos und Bündelung der Bemühungen zur Erreichung gemeinsamer Ziele. Intelligente Automatisierung: Nutzung von generativer KI, um Aufgaben zu automatisieren, Code zu generieren und intelligente Empfehlungen bereitzustellen, damit Benutzerinnen und Benutzer mit weniger Aufwand mehr erreichen können.

Nutzung von generativer KI, um Aufgaben zu automatisieren, Code zu generieren und intelligente Empfehlungen bereitzustellen, damit Benutzerinnen und Benutzer mit weniger Aufwand mehr erreichen können. Konsistente Benutzererfahrung: Eine standardisierte Schnittstelle im gesamten AWS-Ökosystem, die Lernkurven verkürzt und Datenaufgaben intuitiver macht.

Eine standardisierte Schnittstelle im gesamten AWS-Ökosystem, die Lernkurven verkürzt und Datenaufgaben intuitiver macht. Vereinfachte Datenermittlung: Einfacher Zugriff auf wichtige Datensätze durch enge Integration mit Amazon Data Governance Services, was eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Warum sollten Sie sich jetzt für Amazon SageMaker Unified Studio entscheiden?

Amazon SageMaker Unified Studio bietet Unternehmen eine beispiellose Gelegenheit, ihre Daten-Workflows zu optimieren, die Integration zu verbessern und Innovationen voranzutreiben. Dabei geht es nicht nur um die Erhöhung der Effizienz durch Konsolidierung von Tools in einer einzigen Schnittstelle; es geht darum, die Art und Weise zu transformieren, wie Unternehmen Daten verwalten, analysieren und für ihr Wachstum nutzen können.

Über Adastra

Seit über zwei Jahrzehnten machen wir Unternehmen zu digitalen Vorreitern und helfen globalen Organisationen, Innovationen zu entwickeln, operative Exzellenz zu erreichen und unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen und das alles mit der Kraft ihrer Daten.

Als Vorreiter in den Bereichen künstliche Intelligenz, Daten, Cloud, Digital- und Governance-Dienste liefert Adastra Lösungen für Unternehmen, um Daten nutzbar zu machen, die sie selbst verwalten und denen sie vertrauen können, um sie mit ihren Kunden zu verbinden und ihre Kunden mit der ganzen Welt.

