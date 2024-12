NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Sollten die Franzosen den Partner Temasek aus einem Gemeinschaftsunternehmen in Indien herauskaufen, würde sie das 3,5 Milliarden Euro kosten, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einer anschließenden Integration in den Konzern könne Schneider Electric bislang gebundene Werte heben./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 12:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972