Berlin - Über die Hälfte der Deutschen (55 Prozent) kauft ihren Weihnachtsbaum nach wie vor im stationären Handel. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom.Lediglich zwei Prozent wollen ihren Weihnachtsbaum demnach in diesem Jahr im Internet kaufen, für drei Viertel kommt es prinzipiell nicht infrage, den Baum auf diese Weise zu erwerben (73 Prozent). Ein Fünftel macht lieber ein Erlebnis daraus und schlägt ihn selbst (19 Prozent). Sieben Prozent entscheiden sich wiederum gegen eine echte Tanne und stellen stattdessen einen Weihnachtsbaum aus Plastik auf, während 16 Prozent ganz auf das weihnachtliche Grün verzichten wollen.In der Vergangenheit haben zwei Prozent der Befragten bereits mehrmals einen echten Weihnachtsbaum über das Internet geordert, sieben Prozent zumindest einmal. 16 Prozent können es sich für die Zukunft immerhin vorstellen.Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.004 Personen ab 16 Jahren in Deutschland. Die Befragung fand im Zeitraum von der 43. bis zur 46. Kalenderwoche 2024 statt.