Performance One (PO1) hatte im ersten Halbjahr 2024 aufgrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds zu kämpfen, was zu einer geringeren Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen und gekürzten Medienbudgets bei Kunden führte. Die Umsätze fielen im Jahresvergleich um 25%, und die erwartete Erholung des Werbesektors im vierten Quartal ist nun unwahrscheinlich. Bedeutende Investitionen in E-Health-Initiativen und KI-Ko-Produkte belasteten die Rentabilität, was zu einem negativen EBITDA führte. Das Management senkte die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet nun rund 9,6 Mio. EUR Umsatz sowie ein negatives EBITDA im mittleren sechsstelligen Bereich. Obwohl kürzlich erfolgte Finanzierungen und Fördermittel die kurzfristige Liquidität stützen, werden Kostensenkungsmaßnahmen Zeit benötigen, um Wirkung zu zeigen. Folglich reduzierten die Analysten von mwb research ihre Modellannahmen und das Kursziel auf nun 6,40 EUR (zuvor 14,20 EUR), während die Kaufempfehlung (BUY) beibehalten wurde. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG