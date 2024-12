Die Zusammenarbeit zwischen Amazon und Bechtle im deutschen Behördensektor nimmt konkrete Formen an. Das Vertragsvolumen für die Bereitstellung spezialisierter Cloud-Dienste beläuft sich auf beachtliche 235 Millionen Euro, verteilt über einen Zeitraum von 48 Monaten. Diese strategische Partnerschaft, die in Zusammenarbeit mit dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat realisiert wird, unterstreicht Amazons wachsende Bedeutung im deutschen Behördensektor. Die Marktteilnehmer reagierten positiv auf diese Entwicklung, was sich in der Kursentwicklung der beteiligten Unternehmen widerspiegelte.

Aktuelle Kursentwicklung

An der NASDAQ zeigt die Amazon-Aktie eine bemerkenswerte Performance. Mit einem Anstieg von 1,6 Prozent auf 228,57 USD demonstriert das Papier seine anhaltende Stärke im Markt. Bemerkenswert ist auch die Position im Verhältnis zum 52-Wochen-Hoch von 230,08 USD, von dem die Aktie nur marginal entfernt ist. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Umsatzanstieg von 11,04 Prozent auf 158,88 Milliarden USD ausweisen.

