Mit Spannung erwarteten die Märkte den Bericht von Nvidia, das in den letzten beiden Jahren immer für eine Überraschung gut war. Doch diesmal blieb die Überraschung aus. Nvidia, der Chiphersteller im Zentrum des KI-Booms, legte am Mittwoch gute, aber keine großartigen Quartalszahlen vor, die bei den an großartige Ergebnisse gewöhnten Anlegern gemischte Reaktionen hervorriefen. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...