DJ PTA-Adhoc: Beta Systems Software AG: Vorläufige Zahlen zum Konzernabschluss 2023/24

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/12.12.2024/10:50) - Berlin, 12.12.2024 - Im Rahmen der Erstellung und Prüfung des Konzernabschlusses der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) für das am 30. September 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr 2023/24 wurde ein Wertberichtigungsbedarf bei immateriellen Vermögenswerten der Infraray-Gruppe festgestellt. Dies wird zu einer außerordentlichen Abschreibung in Höhe von voraussichtlich 2,0 Mio. Euro führen. Infolgedessen wird das Konzernbetriebsergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) nach IFRS unterhalb der bisher veröffentlichten Prognosebandbreite liegen. Die vorläufigen Konzernumsatzerlöse und das vorläufige Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) hingegen liegen innerhalb der kommunizierten Bandbreiten.

Auf Basis des vorliegenden, noch in Prüfung befindlichen Entwurfs der Zahlen für den Konzernabschluss 2023/24 liegen die Umsatzerlöse aus fortgeführten Aktivitäten bei 76,8 Mio. Euro (Vorjahr: 76,3 Mio. Euro). Bezogen auf die fortgeführten Aktivitäten wird für das EBITDA ein Wert von vorläufig 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro) und für das EBIT - unter Berücksichtigung der außerordentlichen Abschreibung - ein Wert von vorläufig 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: 7,4 Mio. Euro) erreicht. In beiden Ergebnisgrößen ist in Abstimmung mit den Abschlussprüfern der Ertrag aus dem Verkauf der PROXESS-Gruppe in Höhe von 2,2 Mio. Euro nicht berücksichtigt; dieser wurde den nicht fortgeführten Aktivitäten zugeordnet. Unter Berücksichtigung der fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten wird ein EBITDA von 11,4 Mio. Euro (Vorjahr: 12,9 Mio. Euro) und ein EBIT von 3,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,9 Mio. Euro) erzielt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 hält der Vorstand an der am 18. September 2024 veröffentlichten Prognose fest und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 80 Mio. Euro und 90 Mio. Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) wird voraussichtlich zwischen 10 Mio. Euro und 15 Mio. Euro sowie das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen 5 Mio. Euro und 10 Mio. Euro liegen.

Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand

(Ende)

