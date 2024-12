FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE TARGET TO 135 (138) PENCE - 'UW' - BARCLAYS CUTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE TARGET TO 25 (50) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HICL INFRASTRUCTURE TARGET TO 140 (146) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 400 (385) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE TARGET TO 117 (112) P - 'OW' - BARCLAYS RAISES GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS TARGET TO 75 (70) P - 'UW' - BARCLAYS RAISES INTERNATIONAL PUBLIC PARTNERSHIPS TARGET TO 143 (140) P - 'EW' - BARCLAYS RAISES PANTHEON INFRASTRUCTURE TARGET TO 118 (106) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PENNON GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 800 (690) P - BARCLAYS RAISES SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE TARGET TO 97 (95) P - 'OW' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 1200 (975) PENCE - BERENBERG CUTS STHREE PRICE TARGET TO 390 (520) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (530) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOUTH32 TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5600 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WISE PRICE TARGET TO 770 (680) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES THE GYM GROUP TARGET TO 195 (185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 63 (64) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2810 (2801) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 523 (488) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4499 (4452) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 780 (750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2070 (2210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 1690 (1600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2700 (2500) P - 'UW' - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO TARGET TO 650 (630) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6280 (6170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ADRIATIC METALS PRICE TARGET TO 295 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/UBS RAISES DIAGEO TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 2920 (2300) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob