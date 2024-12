AppLovin - APP: AdTech-Kursrakete mit fantastischem Rücksetzer!

Aufnahme in S&P 500 gescheitert! Jetzt Pullback-Setup bei AppLovin-Aktie (APP)!

Innovative Strategie im mobilen Gaming-Markt!

AppLovin (APP) - ISIN US03831W1080

Rückblick: Bei einem Plus von 333 Prozent im 6-Monatschart sehen wir ein Gap Up nach den Quartalszahlen vom 6. November bei der AppLovin-Aktie. Die anschließende Beschleunigung des Kursanstiegs führte das Wertpapier einen Monat später zum Allzeithoch. Marktbeobachter interpretieren den Rücksetzer der letzten Tage zur 20-Tagelinie als Folge der Nicht-Aufnahme in den S&P 500.

AppLovin-Aktie: Chart vom 11.12.2024, Kürzel: APP Kurs: 338.21 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem kurzfristigen Unterschreiten der 20-Tagelinie am gestrigen Mittwoch hätte sich bereits eine Einstiegsmöglichkeit in einen Long Trade im Rahmen einer Outside-Reversal-Konstellation ergeben. Falls es oberhalb der letzten Tageskerze weitergeht, wäre dies ein weiteres Kaufsignal.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der letzten Tageskerze verlöre die AppLovin-Aktie an Momentum, zumal auch der Abstand zum 50er-EMA immer noch recht weit ist. In einem solchen Fall wäre das Setup kaputt und Long Trades wären vorerst nicht mehr so interessant.

Meinung:

AppLovin verfolgt eine innovative Strategie im mobilen Gaming-Markt, indem das Unternehmen Spieleentwickler mit zwei zentralen Plattformen unterstützt. AppDiscovery ermöglicht zielgerichtete Nutzerkampagnen, während MAX Entwicklern effektive Monetarisierungslösungen bietet. Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen die Wirksamkeit dieses Ansatzes eindrucksvoll. Mit einem Umsatz von 1.2 Milliarden USD und einem Gewinn je Aktie von 1.25 Dollar übertraf AppLovin die Marktprognosen deutlich. Für das vierte Quartal 2024 präsentiert das Unternehmen optimistische Wachstumsprognosen. Ein erwartetes Umsatzplus von etwa 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein prognostiziertes bereinigtes EBITDA von 750 Millionen Dollar - was einer bemerkenswerten Steigerung von 57.5 Prozent entspricht - verdeutlicht das robuste Geschäftsmodell und die Zukunftsaussichten von AppLovin. Zusammen mit der aktuellen Chartformation ergibt sich daraus unsere bullische Einschätzung.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 113.50 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 53.32 Mio. USD

Meine Meinung zu AppLovin ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/applovin-das-war-der-grund-fuer-den-kurssturz-20371654.html

Veröffentlichungsdatum: 12.12.2024

Autor: Thomas Canali

