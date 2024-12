Auch wenn in Sachen Jahresendrally bei Nvidia derzeit noch nichts zu sehen ist: Der mit riesigem Abstand führende Hersteller der heiß begehrten KI-Chips hat mit einem Plus von 180 Prozent ein fantastisches Börsenjahr hinter sich. Mal wieder. Nvidia arbeitet nach wie vor mit Hochdruck an Wachstum. Hier etwa.Nvidia ist seit Jahren an der Börse bullenstark unterwegs. Noch besser, als viele denken. Wer vor fünf Jahren eingestiegen ist, kommt auf ein Plus von 2.250 Prozent, wer seit zehn Jahren dabei ...

