Cathie Wood hat Grund zum Feiern, denn ihre ETFs profitieren von der Wiederwahl Donald Trumps und seiner krypto- und technologiefreundlichen Politik. Doch es ist nicht der Innovationsfonds, der am besten abschneidet.Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und der ARK Innovation ETF (ARKK) zeigen seit der US-Wahl starke Zuwächse, getragen von Schwergewichten wie Tesla und Palantir. Während der bekannte ARKK um über 27 Prozent gestiegen ist, konnte der ARKW um über 31 Prozent zulegen, weil er eine noch größere Gewichtung von offensichtlichen Trump-Trades aufweist als sein Mitstreiter. Tesla erreichte zum ersten Mal seit 2021 ein neues Allzeithoch. Die Aktie stieg am Mittwoch um 5,9 …