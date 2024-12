Hydrogen Oman ("Hydrom") und thyssenkrupp nucera haben eine wegweisende Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um den grünen Wasserstoffsektor im Sultanat Oman zu stärken. Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt in der Umsetzung von Omans Vision 2040, die auf Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und wirtschaftliche Diversifikation setzt. Ziele der Partnerschaft: Nachhaltigkeit und Wachstum Das Memorandum of Understanding wurde während des ersten gH2-Investorentages in Maskat unterzeichnet und verfolgt mehrere zentrale Ziele: Lokalisierungspotenziale identifizieren: Die Zusammenarbeit ...

