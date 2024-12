SHENZHEN (IT-Times) - Der CEO des chinesischen Gaming- und Social Media-Anbieters Tencent hat sich in einem Artikel zur aktuellen Situation der digitalen Wirtschaft in China geäußert. Ma Huateng, Chairman und CEO von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634), schlug in einem aktuellen Artikel vor, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...