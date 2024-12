Die DHL Group verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Kursrückgang, wobei die Aktie im XETRA-Handel um mehr als ein Prozent auf 35,50 Euro nachgab. Dieser Rückschlag folgt auf eine kritische Neubewertung durch die Bank of America, die ihre bisherige Kaufempfehlung zurückzog. Die Analysten prognostizieren einen herausfordernden Weg für den Logistikkonzern, was sich in einer Anpassung des Kursziels auf 40 Euro widerspiegelt. Besonders die schwächelnde deutsche Konjunktur wird als belastender Faktor für die weitere Entwicklung des Unternehmens gesehen.

Geschäftszahlen und Ausblick

Im vergangenen Quartal konnte die DHL Group trotz des schwierigen Marktumfelds einen Umsatzanstieg von 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro verzeichnen. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 Euro, was allerdings einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer stabilen Dividende von 1,85 Euro je Aktie, während sich das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 40,79 Euro einpendelt.

