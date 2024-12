NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe bereits vor Beginn seines Kapitalmarkttags zum Bereich Smart Infrastructure (SI) neue mittelfristige Spartenziele veröffentlicht, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er werte diese positiv. Sie wichen nur wenig von den Konsensschätzungen ab und stützten diese. Kurzfristig dürfte aber eine mögliche Erholung von Digital Industries (DI) im kommenden Jahr der größere Kurstreiber sein./gl/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 05:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 05:45 / EST

DE0007236101