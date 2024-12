Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag mit einem Zinsschritt um 50 Basispunkte auf 0,50 Prozent die Märkte einmal mehr überrascht. Trotz dieses bereits beherzten Schritts halten sich die Währungshüter die Tür für weitere Senkungen offen. Für SNB-Chef Martin Schlegel war eine Senkung in dieser Grösse nötig, weil die Inflation erneut tiefer ausgefallen ist als erwartet, wie er am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten sagte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...