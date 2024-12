Die Siemens AG setzt neue Maßstäbe im Bereich der intelligenten Infrastruktur und hebt ihre mittelfristigen Ziele deutlich an. Der Technologiekonzern prognostiziert für seine Sparte Smart Infrastructure (SI) eine beachtliche Gewinnmarge von 16 bis 20 Prozent über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Diese Ankündigung übertrifft die bisherige Zielspanne von 11 bis 16 Prozent deutlich und unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung der Sparte, die im vergangenen Geschäftsjahr bereits eine Rendite von 17,3 Prozent erzielte. Besonders bemerkenswert ist dabei die kontinuierliche Margenverbesserung über die letzten 16 Quartale.

Nachhaltiges Wachstum im Fokus

Im Rahmen der neuen Strategie peilt der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent pro Jahr an. Diese Prognose stützt sich auf die starke Position des Unternehmens im Bereich der Energieinfrastruktur und der wachsenden Nachfrage nach Rechenzentren. Die Sparte konnte in den Geschäftsjahren 2020 bis 2024 bereits eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 11 Prozent vorweisen, was das Potenzial des Geschäftsbereichs unterstreicht.

Anzeige