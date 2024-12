© Foto: adobe.stock.com

Am Freitag ist Showtime, denn der Nasdaq 100 wird neu sortiert. Palantir und MicroStrategy hoffen auf eine Aufnahme, während Player wie Super Micro zittern. Die Index-Neuordnung könnte massive Kursbewegungen auslösen.Palantir führt die Liste potenzieller Neuaufnahmen in den 26 Billionen US-Dollar schweren Nasdaq 100 Index an, der am 13. Dezember neu zusammengestellt wird. Die Entscheidung könnte erhebliche Marktbewegungen auslösen, da Index- und ETF-Manager gezwungen wären, Aktien der neuen Mitglieder zu kaufen. Palantir, das kürzlich zur Nasdaq wechselte, könnte mit einer Marktkapitalisierung von 152 Milliarden US-Dollar gute Chancen auf die Aufnahme haben. Weitere mögliche Kandidaten sind …