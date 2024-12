© Foto: ProfessionalPhoto - Pixabay

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag zum vierten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen gesenkt und dabei die Möglichkeit weiterer Lockerungen in Aussicht gestellt. Grund dafür ist die Annäherung der Inflation an das angestrebte Ziel von 2 Prozent sowie eine weiterhin schwache Wirtschaft in der Eurozone. Der Zinssatz für Bankeinlagen wurde von 3,25 Prozent auf 3,0 Prozent gesenkt. Noch im Juni hatte der Satz bei einem Rekordhoch von 4,0 Prozent gelegen. Damit setzt die Zentralbank ihren Lockerungszyklus fort und signalisiert, dass weitere Zinssenkungen möglich sind, wie Mark Wall, Chefvolkswirt von Deutsche Bank Research, betont. "Die Tür für weitere Zinssenkungen bleibt offen", …