Deutschland tritt beim Thema Wasserstoff auf die Bremse. Wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte, werden die geplanten 350 Millionen Euro (rund 368 Millionen Dollar) nun doch nicht in Wasserstoffprojekte investiert. Für ausländische Player wie Nel und Plug Power könnten sich dadurch neue Chancen in Deutschland ergeben.Ursprünglich sollten die Gelder aus einem Programm der Europäischen Wasserstoffbank stammen, das darauf abzielte, nationale Fördergelder für den Übergang der Industrie ...

