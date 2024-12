Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 50!

Actien-Börse Nr. 50

www.bernecker.info

Die zurzeit einmalige Stellung von NVIDIA im KI-Sektor aller Techs hat immer noch Bestand, aber für wie lange? Die Arbeiten der Konkurrenz werden hinreichend diskutiert. China startet soeben mit einer Antitrust-Klage, deren Ausgang offen ist. Wir hatten eine Doppelspitze bei rd. 140 $ bereits diskutiert. Sie wurde zeitweise geringfügig überschritten.NVIDIA ist inzwischen Mitglied des Dow Jones. Mit APPLE, MICROSOFT, AMAZON und NVIDIA sowie SALESFORCE ist auch der Dow Jones nun empfindlich für die Kurse dieser Techs in der Einschätzung seines längerfristigen Trends. Unsere Einschätzung wird damit sehr skeptisch.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellenDen kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Safety first!- KI hat aktuell die gleiche Wirkung wie Dotcom vor 25 Jahren- DAX: Gewinner gegen Verlierer- SIEMENS ENERGY glänzt mit 328 % Jahresgewinn!- Die interessanteste Comeback-Variante kommt aus München- Nebenwerte: Marktführer mit 50 % Potenzial- WALL STREET: Die zweifellos spannendste Wette betrifft TESLAIhre Bernecker Redaktion /