© Foto: adobe.stock.com

Die Entwicklung im Ölsektor plätschert in diesen Tagen so dahin. Brent Oil und WTI Oil haben es sich in Handelsspannen eingerichtet. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Eine Ausbruchsbewegung ist nur eine Frage der Zeit.Geopolitische Unbilden stützen Es gibt noch mehrere Faktoren, die Brent Oil stützen. Die geopolitischen Unsicherheiten sind sicherlich einer davon. Die Lage im Nahen und Mittleren Osten mahnt zur Vorsicht und Umsicht. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich gerade und diese Phase des Umbruchs ist vor allem in Bezug auf den geschwächten Iran prekär. Jedwede Verschärfung oder Entspannung der Lage könnte sich entsprechend auf die Ölpreise auswirken. Sie wollen keine Chancen …