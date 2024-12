DJ Deutsche Bank ernennt Ex-Commerzbank-Vorstand Chromik zum Risikovorstand

DOW JONES--Die Deutsche Bank bekommt im Mai nächsten Jahres einen neuen Risikovorstand. Wie die Bank am Donnerstag mitteilte, hat der Aufsichtsrat den ehemaligen Commerzbank-Vorstand Marcus Chromik zum künftigen Chief Risk Officer und Mitglied des Vorstands bestimmt. Chromik, der bei der Commerzbank bis Ende 2023 in gleicher Funktion tätig war, tritt am 20. Mai die Nachfolge von Olivier Vigneron an, der seinen Vertrag nicht verlängern werde. Der promovierte Kernphysiker Chromik werde bereits zum 1. Mai in den Vorstand der Deutschen Bank eintreten und mit Vignerons Ausscheiden die Verantwortung für den Risikobereich übernehmen.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Chromik sein Verwaltungsratsmandat bei Unicredit mit sofortiger Wirkung niederlegt. Er begründete die Entscheidung mit neuen beruflichen Plänen.

