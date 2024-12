Die Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik rechnet für dieses Jahr mit insgesamt vier Prozent mehr Strom aus Erneuerbaren und einem Anteil am Gesamtverbrauch von 54 Prozent. Im Wärmesektor nahm der Erneuerbaren-Anteil minimal zu, im Verkehrsbereich ist er rückläufig. Das Jahr 2024 endet in Deutschland mit einer Stromerzeugung von 74 Terawattstunden aus Photovoltaik-Anlagen. Das ergeben die (derzeit noch vorläufigen) Berechnungen der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) am Umweltbundesamt. Solarstrom hat damit einen Anteil von 25,9 Prozent an der insgesamt aus Erneuerbaren ...

