HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Aktie des Autovermieters gehöre zu den "Best Ideas 2025" des Analysehauses, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Jahre 2025 und 2026 erwartet er ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich, basierend auf einer weiteren Ausweitung der Präsenz in den USA und den europäischen Ländern./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 13:45 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007231326