An den US-Börsen ist in den ersten Handelsstunden nur wenig Bewegung zu beobachten. Der Leitindex Dow Jones liegt rund zwei Stunden nach dem Handelsstart 0,04 Prozent im Plus bei 44.167,90 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verliert hingegen 0,1 Prozent auf 6.077,78 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gibt nach einem starken Handelstag am Mittwoch am heutigen Donnerstag 0,4 Prozent nach auf 21.688,53 Zähler.Unter den Einzelwerten führen Coca-Cola (plus 1,6 Prozent), Salesforce (plus 1,4 Prozent) ...

