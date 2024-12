Die Aktie des deutschen IT-Konzerns Kontron zeigt seit einigen Tagen wieder deutlich ansteigende Tendenzen und steuert auf die 20-€-Marke zu. Seit Jahresbeginn weist der SDAX-Titel aber weiterhin eine negative Kursperformance von über -13% auf. Wieso zieht der Kurs plötzlich an und was können Anleger hier in Zukunft noch erwarten? US-Auftrag sorgt für Kauflaune Ursächlich für den jüngsten Kursaufschwung ist ein Auftrag, den das Unternehmen im US-Verteidigungssektor ...

