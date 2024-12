DJ XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - EZB liefert, löst aber keine Begeisterung aus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Die mit Spannung erwartete geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) setzte an den Märkten keine nachhaltigen Akzente. Die Notenbank hat wie erwartet den Satz für Bankeinlagen bei der EZB um 25 Basispunkte auf 3,00 Prozent gesenkt. Mit Blick auf das weitere Vorgehen ließ EZB-Präsidentin Christine Lagarde alle Optionen offen und verwies auf einen Daten abhängigen Ansatz. Die EZB senkte aber die Inflations- und Wachstumsprognosen, was die Tür für weitere Zinssenkungen öffnet. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 20.426 Punkte.

Das Rüstungsunternehmen Hensoldt hat sich neue Wachstums- und Margenziele verordnet und will bis 2030 einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erzielen. Für dieses Jahr werden weiterhin rund 2,3 Milliarden Euro angepeilt. Die Marge soll mittelfristig leicht zulegen. Die Aktie verteuerte sich um 2,3 Prozent. Auch Rheinmetall profitierten vom langfristigen Optimismus für Nachrüstung und der aktuellen Diskussion um höhere Nato-Beiträge und kletterten um 1,3 Prozent.

Deutsche Post fielen nach einer Herunterstufung durch Bank of America um 1,6 Prozent. Die Analysten gehen bei DHL für 2025 von einem herausfordernden Nachfrageausblick sowie einem schwachen makroökonomischen Ausblick für Deutschland aus. Nach negativen Analystenstimmen verloren Carl Zeiss Meditec 5,7 Prozent sowie Nemetschek 3,4 Prozent. Mit Gewinnmitnahmen gaben Siemens Energy um 3,9 Prozent nach. Mit Abgaben von 2 Prozent setzen Munich Re die jüngste Kurskorrektur fort.

Schott Pharma überzeugt nicht - Steico und Medios senken die Prognosen

Schott Pharma sanken um 5,6 Prozent. Das Hersteller von Pharmaverpackungen hat seine Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines starken Schlussquartals erreicht. UBS-Analyst Olivier Calvet wertete derweil das operative Ergebnisziel für 2024/25 als etwas enttäuschend.

Der Baustoffhersteller Steico hat wegen Wertminderungen die Jahresprognose gesenkt. Der Kurs büßte 0,7 Prozent ein.

Mit Abgaben von 9,1 Prozent reagierten Medios auf gesenkte Jahresziele. Der Umsatz soll nun um 2,8 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro steigen. Bislang hatte das Unternehmen 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll um knapp ein Drittel zum Vorjahr auf 80 Millionen Euro zulegen. Hier hatte die bisherige Planung auf 82 bis 91 Millionen Euro gelautet. Den neuen Zielen stehen Schätzungen etwa von Bryan Garnier von 2,05 Milliarden Euro für die Erlöse und 77 Millionen Euro für das bereinigte EBITDA gegenüber.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.426,27 +0,1% +21,95% DAX-Future 20.436,00 -0,0% +16,51% XDAX 20.417,22 -0,0% +21,76% MDAX 26.812,99 -0,4% -1,16% TecDAX 3.547,58 -0,0% +6,32% SDAX 14.174,91 -0,1% +1,68% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,14 -69 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 24 16 0 3.284,0 57,3 61,1 MDAX 17 30 3 504,1 29,2 37,3 TecDAX 12 18 0 855,1 18,3 18,9 SDAX 32 34 4 111,7 7,8 8,9 ===

