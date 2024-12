Die Adidas-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Handelstag an der XETRA-Börse, wobei der Kurs um 0,8 Prozent auf 243,50 Euro anstieg. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar ein neues 52-Wochen-Hoch von 245,40 Euro, was die positive Entwicklung des Sportartikelherstellers unterstreicht. Das aktuelle Kursniveau liegt damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 160,20 Euro vom Februar 2024, was einer beeindruckenden Erholung von über 34 Prozent entspricht.

Positive Geschäftsentwicklung

Die starke Kursentwicklung wird durch solide Geschäftszahlen untermauert. Im vergangenen Quartal konnte Adidas seinen Gewinn je Aktie auf 2,48 Euro steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,45 Euro darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Dividendenerhöhung auf 1,48 Euro je Aktie, was das gewachsene Vertrauen in die Geschäftsentwicklung widerspiegelt.

