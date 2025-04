Die Zahlen 2024 von Vonovia lagen am oberen Ende der Prognose. Das adjustierte EBITDA aus fortgeführten Bereichen erreichte 2,63 Mrd. Euro (GJ 2023: 2,58 Mrd. Euro). Unterm Strich verbesserte sich das Nettoergebnis auf -962,3 Mio. Euro (GJ 2023: -6,76 Mrd. Euro). 2025 dürfte das Ergebnis wieder schwarz ausfallen. Für 2025 soll das adjustierte EBITDA (aus fortgeführten Bereichen) in einer Range zwischen 2,7 und 2,8 Mrd. Euro liegen. Das ist ein Plus ...

