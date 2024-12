Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern bleiben überwiegend auf dem Vorwochenniveau. Einzelne Packer haben das Niveau leicht angezogen, so dass die Speisekartoffelpreise über alle drei Sortentypen im Schnitt um 1 EUR/dt erhöht worden sind. Bildquelle: Pixabay Es werden Preise zwischen 20 und 24 EUR/dt genannt. In den Lebensmittelmärkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...