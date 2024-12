Die Tesla-Aktie kennt kein Halten. Mitte der Handelswoche wurde das bisherige Allzeithoch, das das Papier am 4. November 2021 bei 409,97 Dollar erreichte, pulverisiert. Am Donnerstag ging die Rekordjagd weiter. Die Aktie erreichte mit 429,30 Dollar eine neue Rekordmarke. Analysten setzen auf die Hilfe des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der den Marktstart von Teslas-Robotaxi erleichtern soll.John Murphy von der Bank of America ist sich sicher, dass Tesla ab dem Jahr 2025 mit seinem Kerngeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...